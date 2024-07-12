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20:11, 12 июля 2024Путешествия

Россиянам раскрыли стоимость пляжных туров в Европу летом

Минимальная цена пляжного отдыха в Греции составляет 200 тысяч рублей на двоих

Фото: Eva Manez / Reuters

Минимальная цена пляжного отдыха в Греции в августе 2024 года составляет 200 тысяч рублей на двоих. Стоимость летних туров в Европу раскрыла Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Уточняется, что в эту сумму не входят трансфер, обеды и ужины. Путевка будет включать в себя семидневное проживание в трехзвездочном отеле с завтраками и перелет. Тур с аналогичными условиями в Сицилию, Италия, будет стоить минимум 215 тысяч рублей на двоих, а в Биарриц, Франция, — 250 тысяч рублей.

За 282 тысячи рублей можно отдохнуть в Испании, а за 380 тысяч рублей — в итальянских Амальфи и Сорренто.

Ранее стало известно, что спрос россиян на туры во Вьетнам летом 2024 года вырос в несколько раз. Уточнялось, что туристы стали больше бронировать не только турпакеты, но и отдельное размещение в отелях популярной страны Азии. Наиболее востребованы курорты Нячанг, Муйне и Фантьет.

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