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10:56, 12 июля 2024Экономика

Россиянам станет дороже судиться

«Опора России»: повышение пошлин за обращение в суд навредит бизнесу

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

В России могут серьезно повысить государственные пошлины за обращение в суд. Об этом сообщило издание Forbes со ссылкой на комитет Госдумы по бюджету и налогам, который предложил парламенту принять соответствующий законопроект.

Документ предполагает, что физические лица, обращающиеся в арбитражные суды с заявлением о признании должника банкротом, должны будут платить за это не 300 рублей, как сейчас, а десять тысяч. Для юридических лиц пошлина вырастет с шести до 100 тысяч рублей. Если в суд идут с заявлением имущественного характера, подлежащего оценке, то пошлина в зависимости от суммы иска может быть от десяти до 725 тысяч рублей. Плюс проценты. В десять раз вырастет пошлина за апелляционные жалобы — до 30 тысяч. За кассационные жалобы в 16,5 раза — до 50 тысяч. А кассационная жалоба в Верховный суд обойдется в 80 тысяч. Кроме того, введут госпошлину за процессуальные заявления (например, исправление описок или пересмотр по новым и вновь открывшимся обстоятельствам). Она составит от пяти до 30 тысяч рублей.

Президент «Опоры России» Александр Калинин сказал, что такой серьезный рост пошлин может повредить предпринимателям, так как повысит их издержки. В свою очередь, управляющий партнер юридического бюро Sollars Людмила Соболевская считает, что пошлины увеличивают для того, чтобы разгрузить судебную систему.

Руководитель экспертного центра по уголовно-правовой политике и исполнению судебных актов «Деловой России» Екатерина Авдеева отметила, что некоторые судебные процедуры останутся доступны для рядовых граждан. При обращении в суд с заявлением о взыскании алиментов пошлина составит всего 150 рублей.

Однако Соболевская считает, что некоторые предполагаемые нововведения выглядят странно. Например, пятитысячная пошлина за устранение опечаток и описок фактически означает, что одной из сторон придется платить за исправление технических ошибок суда.

Ранее Минфин предложил увеличить пошлину за расторжение брака. Она может вырасти с 650 рублей до пяти тысяч.

А с 1 июля в России выросла государственная пошлина за получение загранпаспорта нового образца. Для взрослых она составила шесть тысяч рублей, а для детей до 14 лет — три тысячи.

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      Кирилл Луцюк
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