Российский регион приготовился принять депортированных из Латвии граждан России

Губернатор Псковской области: готовим ПВР для депортированных из Латвии россиян

В Псковской области готовят пункт временного размещения (ПРВ) для соотечественников, которым грозит депортация из Латвии. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

«Вы слышали, что парламент Латвии принял очередные поправки к закону об эмиграции. В этой связи мы ожидаем, что некоторые из наших соотечественников вернутся на историческую родину», — поведал губернатор. По его словам, у региона есть положительный опыт работы с переселенцами из других стран.

Как отметил Ведерников, вопросы трудоустройства в регионе будут прорабатываться индивидуально. Для специалистов востребованных профессий, врачей, учителей власти региона будут изыскивать возможности по обеспечению служебным жильем.

В мае член Совета при президенте по правам человека (СПЧ) Кирилл Вышинский говорил, что власти Латвии готовят депортацию более 800 российских пенсионеров

Ранее сейм Латвии принял поправки к закону о миграции, которые обяжут в том числе граждан России сдавать государственный язык для сохранения права жить в стране. До этого власти Латвии уже обязали около 25 тысяч граждан России сдать экзамен на знание языка для сохранения права на проживание в стране.

