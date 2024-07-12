МО: группировка «Север» поразила 6 бригад ВСУ, противник потерял до 215 бойцов

Группировка войск «Север» поразила живую силу и технику шести украинских бригад, сообщил ТАСС старший офицер пресс-центра группировки Ярослав Якимкин. Потери противника составили до 215 человек.

«Поражена живая сила и техника 47-й и 57-й механизированных, 92-й десантно-штурмовой бригады, 36-й бригады морской пехоты, 113-й бригады территориальной обороны и 13-й бригады Национальной гвардии Украины», — поведал Якимкин.

По его словам, было также отражено две контратаки противника.

12 июля российские военные установили триколор над Урожайным в ДНР. Флаг а разрушенное здание водрузили бойцы 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады.

Также в пятницу Минобороны сообщили, что российские войска за неделю нанесли 39 групповых ударов по объектам в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Удары наносились высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, ударными беспилотниками.