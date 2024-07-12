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12:44, 12 июля 2024Россия

Семь человек пострадали при столкновении трамваев в российском городе

«112»: в Златоусте семь человек пострадали при столкновении двух трамваев

Фото: ГИБДД Челябинской области

В городе Златоуст Челябинской области семь человек пострадали при столкновении двух трамваев. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

Авария произошла на улице Гагарина. После столкновения один из вагонов бросило вперед, прямо на 60-летнюю россиянку. Женщину доставили в больницу, однако медикам не удалось ее спасти.

Как утверждает «112», травмы получили водитель одного из трамваев и шесть пассажиров — всех их госпитализировали. На место прибыли сотрудники ГИБДД, причины и обстоятельства происшествия сейчас устанавливаются.

Ранее сообщалось, что в Дагестане 15 человек попали в больницу после ДТП с участием «Газели» в Дербентском районе. По сведениям республиканской прокуратуры, все случилось на 950-м километре федеральной автодороги «Кавказ» неподалеку от села Белиджи. В ДТП пятилетний ребенок получил ранения, несовместимые с жизнью.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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