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21:10, 12 июля 2024Из жизни

Стала известна судьба уволенного из магазина из-за доноса кота Сергея

Кот Сергей, уволенный из магазина в Зеленоградске, ушел на пенсию

Кадр: @newizvideo / YouTube

Кот Сергей из Зеленоградска, которого уволили из-за доноса в Роспотребнадзор, ушел на пенсию. О его судьбе «Ленте.ру» рассказали в магазине, где он раньше жил и «работал».

Кот Сергей несколько лет числился сотрудником продуктового магазина в Зеленоградске после того, как в морозы пришел туда согреться и решил остаться. Кот был обласкан туристами, хорошо известен в округе и часто прогуливался по Курортному проспекту. Однако в январе 2024 года на магазин поступила анонимная жалоба в Роспотребнадзор. После этого кота пришлось «уволить». Жители города собрали больше 500 подписей за то, чтобы Сергей смог вернуться на рабочее место, однако это не помогло.

Сотрудник магазина, где жил Сергей, рассказал, что с котом все хорошо: он «ушел на пенсию» и теперь живет дома у его коллеги. По его словам, в магазине туристы постоянно беспокоили Сергея и хотели погладить его, а дома ему спокойнее. При этом мужчина признался, что в магазине по коту очень скучают.

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В 2022 году головной офис наградил Сергея званием «сотрудник года». Начальство отметило его популярность в соцсетях и особые успехи в дегустации кормов.

Ранее кота Сергея также приглашали работать в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга. Предложение о работе поступило от кота Франца из Смольного, который служит помощником советника председателя комитета по вопросам уюта и доброжелательной среды с весны 2023 года.

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      Антонина Черташ
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