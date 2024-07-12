В МИД ответили на вопрос о мирном плане Трампа по Украине

Рябков: Москве ничего не известно о мирном плане Трампа по Украине

Москве ничего не известно о мирном плане 45-го президента США Дональда Трампа по Украине. Об этом в эфире Первого телеканала заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

«Нет, не известно», — коротко ответил высокопоставленный дипломат на вопрос телеведущего программы «Большая игра» Вячеслава Никонова.

В конце июня был обнародован план двух ключевых советников Трампа по завершению конфликта на Украине. Согласно их предложению, Вашингтон увеличит военную поддержку Вооруженных сил Украины (ВСУ) при условии вступления Киева в переговоры с Москвой «на основании имеющейся линии фронта». При этом отказ Украины от них будет, напротив, означать прекращение любой поддержки со стороны США.