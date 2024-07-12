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08:43, 12 июля 2024Бывший СССР

В МИД России допустили сбор разведданных миссией ЕС в Армении

МИД России: миссия ЕС в Армении может собирать разведданные об объектах России

Фото: МИД РФ / РИА Новости

Миссия Европейского Союза в Армении может собирать разведданные об объектах России, а также других соседних с республикой стран. Об этом заявил замглавы МИД России Михаил Галузин, передает РИА Новости.

«Негативно оцениваем деятельность миссии ЕС в Армении, о чем неоднократно говорили (...) задача Евросоюза — очевидна и состоит в том, чтобы попытаться закрепиться в регионе в ущерб интересам традиционных партнеров и соседей южнокавказских государств — России, Ирана, Турции», — сказал он.

Дипломат добавил, что Россия не видит каких-либо результатов работы наблюдателей из стран ЕС. По его словам, их присутствие не предотвратило обострения на армяно-азербайджанской границе. Кроме того, Галузин подчеркнул, что наблюдательная миссия ЕС направляет свои отчеты в Брюссель, не показывая их даже представителям Еревана.

Ранее замглавы МИД сообщил, что Москва выражает обеспокоенность «ползучим проникновением» НАТО на Южный Кавказ. По его словам, об этом свидетельствует появление в миссии ЕС представителей Канады.

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      Александр Курбатов
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