В МИД России выразили обеспокоенность «ползучим проникновением» НАТО на Южный Кавказ

Замглавы МИД Галузин: РФ беспокоит «ползучее проникновение» НАТО на Южный Кавказ

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва выражает обеспокоенность «ползучим проникновением» НАТО на Южный Кавказ. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат отметил, что с одобрения Армении миссия Европейского Союза (ЕС) может превратиться в регионе из временной в постоянную.

«Кроме того, как известно, в апреле этого года в составе миссии появились канадские представители, что де-факто означает ползучее проникновение натовцев на Южный Кавказ», — уточнил Галузин.

Он добавил, что Москва регулярно поднимает этот вопрос в контактах с представителями Еревана и другими региональными партнерами. По словам замглавы МИД, добиться устойчивого мира на Южном Кавказе возможно только при всестороннем выполнении договоренностей, заключенных между Россией, Арменией и Азербайджаном в 2020-2022 годах.

Галузин также заявил, что Запад может вести в Армении сбор разведывательных данных в отношении российских объектов и соседних государств.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван уделяет большое внимание разработке новой программы партнерства с Евросоюзом. Одной из причин значимости этого сотрудничества глава ведомства назвал укрепление устойчивости страны.