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08:15, 12 июля 2024Мир

В МИД России выразили обеспокоенность «ползучим проникновением» НАТО на Южный Кавказ

Замглавы МИД Галузин: РФ беспокоит «ползучее проникновение» НАТО на Южный Кавказ
Михаил Галузин

Михаил Галузин. Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

Замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва выражает обеспокоенность «ползучим проникновением» НАТО на Южный Кавказ. Его слова приводит РИА Новости.

Дипломат отметил, что с одобрения Армении миссия Европейского Союза (ЕС) может превратиться в регионе из временной в постоянную.

«Кроме того, как известно, в апреле этого года в составе миссии появились канадские представители, что де-факто означает ползучее проникновение натовцев на Южный Кавказ», — уточнил Галузин.

Он добавил, что Москва регулярно поднимает этот вопрос в контактах с представителями Еревана и другими региональными партнерами. По словам замглавы МИД, добиться устойчивого мира на Южном Кавказе возможно только при всестороннем выполнении договоренностей, заключенных между Россией, Арменией и Азербайджаном в 2020-2022 годах.

Галузин также заявил, что Запад может вести в Армении сбор разведывательных данных в отношении российских объектов и соседних государств.

Ранее министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сообщил, что Ереван уделяет большое внимание разработке новой программы партнерства с Евросоюзом. Одной из причин значимости этого сотрудничества глава ведомства назвал укрепление устойчивости страны.

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      Марина Совина
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