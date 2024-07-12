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17:12, 12 июля 2024Бывший СССР

В МИД заявили о подрыве сотрудничества с Арменией из-за учений с США

Захарова: учения Армении и США подрывают сотрудничество с РФ по безопасности

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Учения Армении и США Eagle Partner, запланированные на 15-24 июля, подрывают механизмы сотрудничества Еревана с Москвой в области безопасности. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, Запад через тренировочные программы навязывает Армении стандарты Вооруженных сил НАТО. Она отметила, что это ведет к получению западной стороной дополнительных рычагов влияния на внутреннюю и внешнюю политику республики.

«Подобные шаги Еревана, приобретающие системный характер, подрывают перспективы функционирования отработанных механизмов взаимодействия в данной области», — сказала Захарова. Официальный представитель МИД добавила, что учения не вызывают ничего, кроме сожаления.

Ранее замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что Миссия Европейского союза (ЕС) в Армении может собирать разведданные об объектах России, а также других соседних с республикой стран. Москва негативно оценивает работу миссии ЕС на армянской территории, подчеркнул он.

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      Кристина Есикова
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