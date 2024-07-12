В Москве арестовали еще одного бизнес-коуча

Суд в Москве арестовал бизнес-коуча Закхайм и ее мужа по делу о мошенничестве

В Москве арестованы бизнес-коуч Наталия Закхайм, ее муж, а также одна из сообщниц. Об этом сообщила столичная прокуратура в своем Telegram-канале.

Все трое проходят обвиняемыми по делу о мошенничестве. Суд постановил поместить их в СИЗО до 29 августа 2024 года.

По версии следствия, Закхайм в 2021 году создала организованную преступную группу, чтобы под видом бизнес-курсов по инвестированию выкачивать деньги из доверчивых клиентов. Ее соучастниками стали супруг Андрей Краснов, сын Трой Краснов, а также некая Любовь Струлева. Стоимость «бизнес-курса» могла достигать миллиона рублей.

В деле заявлены трое потерпевших, они оценили ущерб более чем в 2,5 миллиона рублей.

В ноябре 2023 года в Москве был задержан бизнес-коуч, блогер Аяз Шабутдинов. Следствие считает, что он использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг. В его деле насчитывается 73 эпизода мошенничества. При этом, уже находясь в СИЗО, он решил написать очередной курс.