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08:24, 30 мая 2024Силовые структуры

Сотрудники ФСИН изучат новый курс Аяза Шабутдинова

Сотрудники ФСИН изучат новый курс Шабутдинова, написанный им от руки в СИЗО
Аяз Шабутдинов

Аяз Шабутдинов. Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Сотрудники ФСИН изучат новый курс Аяза Шабутдинова, написанный в СИЗО. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, бизнес-коуч пишет новую программу от руки из камеры. Однако перед тем, как информация попадет к его помощникам, ее тщательно проверят работники изолятора.

Адвокат Шабутдинова объяснил, что такая деятельность законна. Отправка всех писем идет через службу ФСИН, и ограничения по их количеству нет. Единственное, чего может не хватить, — это письменных принадлежностей, конвертов или марок.

18 марта Московский городской суд оставил без изменения постановление Таганского районного суда столицы о продлении Шабутдинову срока содержания под стражей до 16 апреля. Также суд арестовал денежные средства и автомобиль коуча.

Блогера задержали 3 ноября 2023 года в Москве. По данным следствия, Шабутдинов использовал для продажи своих образовательных программ и тренингов агрессивный маркетинг. Сейчас в деле блогера насчитывается 73 эпизода мошенничества.

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      Екатерина Кашурникова
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