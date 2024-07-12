В США оценили способность России нейтрализовать западное оружие

Миршаймер: Пентагон признал блестящую работу РФ по нейтрализации оружия Запада

Пентагон признал блестящую работу России по нейтрализации оружия Запада. Об этом рассказал американский политолог Джон Миршаймер в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Люди в Пентагоне признали, — это не моя риторика — они говорят, что русские искусны в нейтрализации всего этого сложного [западного] оружия», — рассказал Миршаймер.

Он добавил, что не верит в способность американских многофункциональных истребителей F-16 изменить ситуацию.

Ранее генерал Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос призвал украинские власти не считать F-16 чудо-оружием. Он напомнил, что против любого поставленного Киеву Западом вооружения российские военные «достаточно быстро находили определенное противодействие».