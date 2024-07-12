Microsoft добавила новую рекламу в Windows

GizChina: в Windows 11 появилась новая реклама в меню «Пуск» и настройках

Корпорация Microsoft добавила в ОС Windows 11 23H2 и 22H2 новую рекламу. На это обратило внимание издание GizChina.

Новые рекламные блоки появились в актуальных версиях операционных систем, которые вышли в середине лета. С обновлением рекламу добавили в раздел меню «Пуск» и настройки систем. Так, в «Пуске» появилась подборка приложений, которые могут быть полезны пользователю.

Также в настройки операционной системы добавили карточку игрового подписочного сервиса Game Pass. На ней отображается информация о скидках и игровом процессе. Однако карточка появляется только у тех пользователей, которые имеют аккаунт и активную подписку Game Pass.

Журналисты медиа отметили, что пользователи могут отключить новую рекламу. Для этого нужно зайти в настройки, перейти в раздел «Персонализация», затем открыть «Меню Пуск» и отключить опцию «Показывать рекомендации для советов, акций приложений и так далее».

В начале июля стало известно, что корпорация Microsoft выпустит для устаревшей Windows 10 последнее крупное обновление. С ним в ОС появится отдельное приложение для сервиса искусственного интеллекта (ИИ) Microsoft Copilot.