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01:13, 13 июля 2024Мир

Байден ответил шуткой на опасения по поводу его переизбрания

Байден пошутил на предвыборном мероприятии, что ему всего 41 год

Фото: Yves Herman / Reuters

81-летний президент США Джо Байден отшутился от опасений по поводу его неспособности отслужить второй срок в случае победы на предстоящих выборах, сообщает РИА Новости.

В ходе выступления на предвыборном мероприятии в Мичигане политик заявил, что ему на 40 лет меньше. «Мне всего 41», — сказал Байден, добавив, что ему еще многое предстоит сделать.

Глава государства объяснил, что участвует в выборах, чтобы «закончить начатое». «Я убежден, что нужно давать людям шанс. Дайте людям шанс, никаких гарантий, просто шанс. И это то, что мы сделали», — отметил он.

Ранее стало известно, что большинство американцев (80 процентов) считают Байдена слишком старым для того, чтобы руководить страной.

В июле 2023 года продюсер и консультант президента в выборах Джеффри Катценберг назвал возраст политика его суперсилой в предстоящей предвыборной гонке.

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      Марина Совина
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