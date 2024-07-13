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10:36, 13 июля 2024Наука и техника

Создатель ChatGPT начал работу над секретным проектом

Reuters: OpenAI начала работу над секретной моделью, «думающей» как человек

Фото: Omar Marques / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американский стартап OpenAI начал работу над секретной моделью искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Reuters.

Компания OpenAI, являющаяся создателем популярного чат-бота ChatGPT, запустила проект под кодовым названием Strawberry («Клубника»). Источники заявили, что проект имеет высокий статус секретности даже внутри OpenAI. В материале Reuters говорится, что речь идет о модели ИИ, которая способна «думать как человек» и вести «глубокое исследование».

Инсайдеры сообщили, что такая модель сможет не только генерировать ответы на запросы, но и планировать их заранее. Новый инструмент сможет более эффективно пользоваться информацией, найденной в интернете.

Также стало известно, что Strawberry использует специализированный способ обработки модели ИИ после ее предварительного обучения на очень больших наборах данных. Опрошенные Reuters исследователи отметили, что способность рассуждать является ключом к достижению сверхчеловеческого уровня интеллекта.

По словам экспертов, принцип работы Strawberry напоминает метод, разработанный в Стэнфордском университете в 2022 году под названием Self-Taught Reasoner или STaR. Он позволяет моделям улучшать свой уровень посредством итеративного создания собственных обучающих данных. «Я думаю, что это одновременно и волнительно, и страшно», — прокомментировал инсайд один из создателей STaR профессор Стэнфорда Ноа Гудман.

В OpenAI не стали напрямую подтверждать, что компания ведет работу над секретной моделью. «Непрерывные исследования новых возможностей ИИ являются обычной практикой в отрасли, и все мы убеждены, что эти системы со временем будут совершенствовать свои рассуждения», — заявили в компании.

В начале июля стало известно, что в 2023 году хакеры получили доступ к внутренней переписке сотрудников компании OpenAl, разработчика чат-бота ChatGPT. В организации заявили, что хакер — «частное лицо», и не имеет связей с иностранным правительством.

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      Андрей Ставицкий
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