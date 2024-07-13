Делом о крушении Superjet 100 в Подмосковье займется центральный аппарат СК

Расследовать дело о крушении Superjet 100 будет центральный аппарат СК

Центральный аппарат Следственного комитета (СК) России займется расследованием дела о крушении самолета Superjet 100 в Подмосковье. Об этом сообщил ТАСС.

«Уголовное дело, возбужденное после крушения самолета в Московской области, для дальнейшего расследования передано в центральный аппарат СК», — заявили в правоохранительных органах.

Пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Газпром авиа» разбился под Коломной днем 12 июля. Он совершал тестовый полет после планового ремонта. На борту были три человека, они не выжили.

Сейчас рассматривается несколько версий произошедшего. Не исключено, что причиной катастрофы стали некачественная сборка после ремонта или отказ электроники.