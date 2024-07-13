Финал Кубка Америки‑2024 изменят из-за Шакиры

Финал Кубка Америки‑2024 прервут на 25 минут из‑за выступления Шакиры

Финал Кубка Америки‑2024 изменят из-за певицы Шакиры. Об этом сообщает Marca/

Колумбийский комментатор Тито Пуччетти, работающий на турнире, заявил, что на выступление певицы отведут 20-25 минут. Журналист Хуан Хосе Бускалиа добавил: «[После окончания первого тайма] у них есть 6 минут, за которые они подготовят сцену, звук и все остальное, 7 минут шоу и 6 минут на демонтаж, это будет 20 минут».

Таким образом, матч будет прерван более чем на стандартные 15 минут. Это нарушение правил вызвало недовольство среди фанатов, футбольных экспертов и тренеров.

В финале Кубка Америки‑2024 встретятся сборные Аргентины и Колумбии. Матч пройдет 15 июля в Майами и начнется в 03:00 по московскому времени.