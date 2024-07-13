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13:06, 13 июля 2024Культура

Галкин отработал тамадой на свадьбе киевлянки и столкнулся с критикой

Галкина раскритиковали за песни на украинском языке на свадьбе киевлянки

Покинувший Россию юморист и телеведущий Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) отработал тамадой на свадьбе киевлянки в итальянском городе Комо и столкнулся с критикой от украинских СМИ и блогеров. Об этом пишет Telegram-канал издания «Страна.ua».

На свадьбе киевлянки Ангелины Терской Максим Галкин исполнил несколько песен на украинском языке, среди них — «Смерека», «Золото Карпат» и «Одна калина». Кроме того, судя по видео, завирусившихся в сети, российский шоумен общался с некоторыми гостями на украинском языке.

Как сообщает НТВ, после торжества украинские СМИ и блогеры раскритиковали Галкина. Они осудили его приглашение, а также обвинили молодоженов в излишней роскоши. Известно, что для свадьбы пара сняла виллу Бальбиано, стоимость суточной аренды которой составляет 19 тысяч евро (1,8 миллиона рублей).

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На свадьбе также выступил украинский певец Monatik (полное имя — Дмитрий Монатик). Его пресс-служба опровергла распространявшуюся по сети информацию, что свадьба произошла между киевлянами: выяснилось, что только невеста роддом из Украины. Происхождение жениха неизвестно.

Ранее россияне перечислили имена звезд, которым они доверяют больше и меньше всего. В антирейтинг доверия граждан попали ведущая Настя Ивлеева, шоумен Максим Галкин и певица Алла Пугачева.

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      Юлия Юткина
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