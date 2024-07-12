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15:49, 12 июля 2024Ценности

Перечислены звезды с самым высоким рейтингом доверия у россиян

Россияне из звезд больше всего доверяют Дмитрию Нагиеву и Полине Гагариной
СюжетНаселение России:
Полина Гагарина

Полина Гагарина. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Россияне перечислили имена звезд, которым они доверяют больше всего. Соответствующие результаты опроса независимого исследовательского агентства MAGRAM MR и консалтингового агентства в области стратегических коммуникаций PBN поступили в распоряжение «Ленты.ру»

Опрос проводился в апреле-мае 2024 года в городах России с населением более 100 тысяч человек. В нем приняли участие 1500 респондентов в возрасте от 14 до 56 лет. В ходе исследования выяснилось, что самый высокий рейтинг доверия у актера Дмитрия Нагиева, а на втором и третьем месте оказались певица Полина Гагарина и артист Константин Хабенский.

Замкнули пятерку лидеров комик Павел Воля и музыкант Дмитрий Маликов. В топ-10 также попали исполнительница Ольга Бузова, инфлюэнсер Дима Масленников, актер Сергей Безруков и блогеры Михаил Литвин и Влад Бумага (Влад A4).

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В антирейтинг доверия в основном попали знаменитости, которые фигурировали в недавних публичных скандалах. Список возглавляет ведущая Настя Ивлеева, в тройке также числятся Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и Алла Пугачева. За ними расположились Филипп Киркоров и Ольга Бузова.

Также отмечается, что четверть россиян будут больше доверять бренду с медийной личностью в качестве амбассадора или основателя.

Ранее в Кремле объяснили высокий рейтинг президента России Владимира Путина.

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      Карина Черных
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