Галкин выступил на свадьбе киевлянки на украинском языке и попал на видео

Юморист Галкин выучил украинский ради выступления на свадьбе киевлянки в Италии

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) стал ведущим на свадьбе киевлянки в роскошном особняке в Италии. Для этого артист выучил украинский язык. Фрагмент выступления публикует Telegram-канал Shot.

Отмечается, что супруг Аллы Пугачевой прочитал стих и спел песню на украинском. Гости праздника с восторгом приняли его выступление — во время музыкального исполнения танцевали и активно делали фото и видео на фоне поющего юмориста.

В программе были песни Софии Ротару и другие композиции на украинском языке, а также стишок про «пароль украинца» — слова, которые сами жители Украины считают непроизносимыми для россиян. По данным Shot, предположительно, за работу на этой свадьбе Галкин заработал 10 миллионов рублей. Однако из-за этого выступления он столкнулся с критикой от украинских СМИ и блогеров.

Они осудили его приглашение, а также обвинили молодоженов в излишней роскоши. Известно, что для свадьбы пара сняла виллу Бальбиано, стоимость суточной аренды которой составляет 19 тысяч евро (1,8 миллиона рублей).