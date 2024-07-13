Кабмин смягчил требования по продаже валютной выручки

Кабмин обязал экспортеров продавать не менее 40 % валютной выручки

Правительство смягчило требование об обязательной продаже валютной выручки для экспортеров. Об этом говорится на сайте кабмина.

Отмечается, что решение принято «с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности».

До этого крупные экспортные предприятия были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 60 процентов иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам — сейчас порог снизили до 40 процентов.

Накануне, 21 июня правительство смягчило требование по обязательной продаже валютной выручки экспортерами с 80 до 60 процентов. В правительстве объясняют решение «стабилизацией курса национальной валюты и достижением достаточного уровня валютной ликвидности».