Корабли России и КНР провели учебные стрельбы в Филиппинском море

Минобороны: корабли России и Китая провели учебные стрельбы в Филиппинском море

Корабли России и Китая провели практические артиллерийские и условные ракетные стрельбы по морским целям в Филиппинском море. Об этом сообщило Минобороны РФ, передает ТАСС.

В тренировки приняли участие российский корвет «Совершенный» и отряд боевых кораблей ВМС НОАК в составе фрегата «Хэншуй», эсминца «Иньчуань» и универсального транспорта снабжения «Вэйшаньху».

12 июля корветы Тихоокеанского флота «Громкий» и «Резкий» зашли в порт Чжаньцзян в Китае для участия в совместных учениях.

Практическая часть учений пройдет с 15 по 17 июля. Экипажи проведут совместные учения по ПВО и противолодочное учение с привлечением морской противолодочной авиации НОАК.