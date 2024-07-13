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17:07, 13 июля 2024Россия

В приграничном российском регионе объявили о ракетной опасности

На территории Курской области запустили сирену ракетной опасности

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

На территории Курской области запустили сирену ракетной опасности. Об этом заявил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

«Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой», — сообщил Смирнов. Граждан, которых сирена ракетной опасности застала на улице, губернатор Курской области призвал зайти в ближайшее здание или найти подходящее укрытие.

Ранее 13 июля сирена ракетной опасности была запущена в Белгородской области. «Спуститесь в подвал. Оставайтесь там до получения сигнала "Отбой ракетной опасности"», — сообщил жителям области губернатор региона Вячеслав Гладков. Белгородская область граничит с Курской областью на севере.

В начале июля в Курской области загорелась подстанция маслодельного комбината после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). По словам врио главы области Алексея Смирнова, пострадавших нет.

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      Андрей Ставицкий
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