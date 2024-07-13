Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
15:58, 13 июля 2024Интернет и СМИ

Кушанашвили выписали из больницы

Shot: мошенники собирают деньги от имени выписанного из больницы Кушанашвили

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Телеведущего и журналиста Отара Кушанашвили, у которого обнаружили рак, выписали из столичного НМИЦ онкологии им. Блохина. Как передает Telegram-канал Shot, шоумен будет готовиться к предстоящим операциям и курсу химиотерапии в домашних условиях, что, по мнению врачей, будет полезнее, чем пребывание в больнице.

Тем временем несколько знакомых семьи Кушанашвили стали жертвами мошенников, собирающих деньги якобы на его лечение. Всем им звонили от имени жены, дочери и сестры телеведущего, рассказывая о сложном и дорогом лечении и прося помочь в сборе четырех миллионов рублей.

Сестра Кушанашвили заявила, что никаких сборов его семья не ведет. На мошенников планируют написать заявление в полицию.

О том, что Кушанашвили попал в больницу, сообщалось 20 июня. Он пожаловался врачам на сильные боли в районе сердца и живота. Журналиста отвезли в больницу, где ему сделали несколько операций. Позднее его друг Владимир Полупанов заявил, что у ведущего обнаружили рак.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Глава разведки Украины рассказал о покушениях на Путина. Как на это отреагировали в Кремле?

      Сирена ракетной опасности запущена в российском регионе

      Группа «Кис-кис» опровергла слухи о финансировании ВСУ

      Зеленскому посоветовали не вступать в НАТО

      Байдену поставили диагноз

      Кремль заявил о не лучшем времени для «трещащей по швам» Европы

      Бельгийцы захотели перенести матч с Израилем за границу

      Свадьба сына богатейшего человека обошлась в сотни миллионов долларов

      Следователи показали видео с места крушения SSJ-100 в Подмосковье

      Лукашенко прибыл на границу с Украиной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше