Кушанашвили выписали из больницы

Shot: мошенники собирают деньги от имени выписанного из больницы Кушанашвили

Телеведущего и журналиста Отара Кушанашвили, у которого обнаружили рак, выписали из столичного НМИЦ онкологии им. Блохина. Как передает Telegram-канал Shot, шоумен будет готовиться к предстоящим операциям и курсу химиотерапии в домашних условиях, что, по мнению врачей, будет полезнее, чем пребывание в больнице.

Тем временем несколько знакомых семьи Кушанашвили стали жертвами мошенников, собирающих деньги якобы на его лечение. Всем им звонили от имени жены, дочери и сестры телеведущего, рассказывая о сложном и дорогом лечении и прося помочь в сборе четырех миллионов рублей.

Сестра Кушанашвили заявила, что никаких сборов его семья не ведет. На мошенников планируют написать заявление в полицию.

О том, что Кушанашвили попал в больницу, сообщалось 20 июня. Он пожаловался врачам на сильные боли в районе сердца и живота. Журналиста отвезли в больницу, где ему сделали несколько операций. Позднее его друг Владимир Полупанов заявил, что у ведущего обнаружили рак.