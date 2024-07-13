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22:48, 13 июля 2024Мир

Макрон пообещал помогать Украине без вступления в войну с Россией

Макрон: Франция будет помогать Украине, не вступая в войну с Россией
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Ettore Ferrari / Keystone Press Agency / Global Look Press

Французский президент Эммануэль Макрон в ходе обращения к военнослужащим перед Национальным праздником 14 июля заявил, что страна продолжит оказывать поддержку Украине, не вступая в состояние войны с Россией. Трансляцию обращения политика вела пресс-служба Елисейского дворца, пишет ТАСС.

«Мы продолжим поддерживать Украину и выполнять свои обязательства, не стремясь к эскалации и не вступая в состояние войны с Россией, потому что никогда в нем не находились», — отметил Макрон.

По его словам, «на карту поставлена безопасность в Европе». Президент Франции назвал важной роль военных в обучении украинских бойцов. Французские власти продолжат «оснащать украинцев, чтобы они могли защищаться так долго, как это потребуется».

Накануне стало известно, что Владимир Зеленский встретился со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном на полях саммита НАТО в Вашингтоне. В ходе встречи политики обсудили подготовку следующего оборонного пакета, а также сотрудничество в сфере безопасности.

Ранее Макрон также заявил, что речи о прямом участии НАТО в конфликте на Украине не идет, но очень важно оказывать поддержку Киеву. Он также пообещал, что НАТО будет защищать свою территорию от российских угроз, обвинив Москву в попытках ослабить единство блока.

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      Марина Совина
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