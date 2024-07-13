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22:37, 13 июля 2024Силовые структуры

На месте крушения SSJ-100 нашли фрагменты тел членов экипажа

На месте крушения SSJ-100 в Подмосковье нашли фрагменты тел членов экипажа

Фото: Официальный канал Московской межрегиональной транспортной прокуратуры / РИА Новости

В ходе поисковых работ на месте крушения самолета Sukhoi Superjet-100 (SSJ-100) в Подмосковье обнаружены фрагменты тел членов экипажа. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб.

«По состоянию на вечер субботы, обнаружены фрагменты тел летчиков», — сообщил собеседник агентства.

Ранее источник ТАСС в авиационных службах заявил, что одной из версий крушения авиалайнера Superjet 100 в Подмосковье мог стать отказ обоих двигателей из-за попадания в них птиц. Superjet 100, выполнявший тестовый полет, упал в Коломенском районе Подмосковья 12 июля. МАК разместил фотографии черных ящиков из самолета. Специалистам удалось извлечь информацию, несмотря на сильные механические повреждения.

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      Марина Совина
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