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21:14, 13 июля 2024Россия

Над российским регионом сбили 18 беспилотников за день

Врио губернатора Смирнов: над Курской областью сбили 18 беспилотников за день

Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com

Над Курской областью сбили 18 беспилотников за день, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

«Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 18 украинских дронов», — написал глава региона.

Смирнов добавил, что в течение дня неоднократно обстреливались поселок Теткино Глушковского района, села Гоголевка и Гуево, хутор Олешня Суджанского района. Никто из жителей не пострадал.

Днем 13 июля над регионом запускалась сирена ракетной опасности.

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      Марина Совина
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