Над российским регионом сбили 18 беспилотников за день

Врио губернатора Смирнов: над Курской областью сбили 18 беспилотников за день

Над Курской областью сбили 18 беспилотников за день, сообщил в Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

«Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах в течение дня ликвидировано и обезврежено 18 украинских дронов», — написал глава региона.

Смирнов добавил, что в течение дня неоднократно обстреливались поселок Теткино Глушковского района, села Гоголевка и Гуево, хутор Олешня Суджанского района. Никто из жителей не пострадал.

Днем 13 июля над регионом запускалась сирена ракетной опасности.