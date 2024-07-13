Подполье заявило об уничтожении офицеров ВСУ и наемников под Одессой

Подпольщик Лебедев заявил, что под Одессой уничтожены офицеры ВСУ и наемники

В Чабанке в пригороде Одессы ударом были уничтожены иностранные наемники и высший офицерский состав Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

По его данным, под удар попали также генералы. «В пансионате (…) куча раненых», — сказал он.

Ранее Лебедев заявил, что в пригороде Одессы был уничтожен склад с боекомплектом. Он отметил, что в обозначенном районе также могли находиться позиции подразделений противовоздушной обороны украинской армии, две воинские части и британские инструкторы.

13 июля координатор николаевского подполья сообщал, что в селе Буды Харьковской области был поражен железнодорожный состав с боеприпасами для украинской армии. По словам Лебедева, по составу были нанесены два удара.