Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:40, 13 июля 2024Бывший СССР

Премьер Грузии назвал членство страны в НАТО реалистичным

Премьер Грузии Кобахидзе: страна вступит в НАТО к 2030 году

Фото: Nadja Wohlleben / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна вступит в НАТО к 2030 году. Об этом сообщает ТАСС.

Кобахидзе назвал членство страны в Североатлантическом альянсе абсолютно реалистичным к 2030 году, несмотря на разные проблемы.

Материалы по теме:
«У России станет больше врагов» Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
«У России станет больше врагов»Финляндия и Швеция скоро вступят в НАТО. Чем это угрожает России?
27 апреля 2022
«Нам не нужна война на севере» Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
«Нам не нужна война на севере»Почему Турция остается единственной страной НАТО, сохраняющей отношения с Россией?
9 марта 2023

Ранее в Грузии заявили о готовности улучшать отношения с США. Во время разговора с заместителем госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека премьер-министр республики заявил, что Грузия готова к встречным шагам и «прагматичным, рациональным и справедливым подходам».

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Австралия обвинила супружескую пару из России в шпионаже. Почему Москву призвали не вмешиваться в дело?

      В Белгородской области сообщили о раненных после обстрела Шебекино

      Российские средства ПВО сбили несколько украинских ракет и беспилотников

      В России ответили на обвинения Австралии в шпионаже

      Глава ГУР назвал реальной угрозу наступления российских войск с севера

      Американскому доллару предрекли крах из-за антироссийских санкций

      Премьер Грузии назвал членство страны в НАТО реалистичным

      Российские войска поразили завод по производству взрывчатых веществ для ВСУ

      Размещение американских ракет в Европе назвали сигналом России

      Черные ящики упавшего в Подмосковье самолета доставили в лабораторию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше