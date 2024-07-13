Премьер Грузии назвал членство страны в НАТО реалистичным

Премьер Грузии Кобахидзе: страна вступит в НАТО к 2030 году

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что страна вступит в НАТО к 2030 году. Об этом сообщает ТАСС.

Кобахидзе назвал членство страны в Североатлантическом альянсе абсолютно реалистичным к 2030 году, несмотря на разные проблемы.

Ранее в Грузии заявили о готовности улучшать отношения с США. Во время разговора с заместителем госсекретаря США по гражданской безопасности, демократии и правам человека премьер-министр республики заявил, что Грузия готова к встречным шагам и «прагматичным, рациональным и справедливым подходам».