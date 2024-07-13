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15:03, 13 июля 2024Россия

Путин подписал закон о лишении депутатов мандата за несогласованный выезд из России

Путин подписал закон о лишении депутатов мандата за несогласованный выезд из РФ

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает депутатов Госдумы и сенаторов согласовывать поездки за границу. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что несогласованный выезд из РФ будет чреват для парламентариев лишением мандата.

Сейчас действует уведомительный порядок поездок законодателей за границу. По новому закону порядок согласования и сроки выезда будут определяться советами палат парламента.

Также российский лидер подписал закон о ежегодной семейной выплате работающим россиянам, у которых двое и более детей. Меру поддержки можно будет получить в том случае, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума.

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      Мария Борисова
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