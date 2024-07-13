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14:45, 13 июля 2024Россия

Путин подписал закон о выплате работающим российским родителям

Путин подписал закон о ежегодной выплате россиянам, у которых двое и более детей
СюжетВыплаты россиянам:

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин подписал закон о ежегодной семейной выплате работающим россиянами, у которых двое и более детей. Она будет полагаться в том случае, если среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 прожиточных минимума. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Так, закон устанавливает основания для назначения выплаты работающим родителям, а также усыновителям, опекунам, попечителям. Она предоставляется гражданам РФ, которые постоянно проживают на территории страны, являются налоговыми резидентами РФ, и с их доходов уплачен НДФЛ в предшествующем обращению за назначением выплаты году. При этом среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе по месту жительства.

Размер выплаты будет определяться как разница между суммой расчетного исчисленного без применения других налоговых вычетов НДФЛ за год, предшествующий году обращения за выплатой, и суммой, исчисленной с того же дохода по ставке 6 процентов. Таким образом, разница между 13 процентами и 6 процентами налога будет возвращаться россиянам по итогам года.

Ранее в Минтруде назвали количество семей с правом забрать неиспользованный остаток маткапитала.

На сегодняшний день при рождении первого ребенка семья получает выплату в размере 630 тысяч рублей, а сумма маткапитала на второго ребенка составляет 202 тысячи рублей. В феврале 2024 года Путин предложил продлить программу маткапитала минимум до 2030 года и увеличить вдвое налоговый вычет за второго ребенка.

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      Екатерина Подвигина
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