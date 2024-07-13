Путин утвердил повышение военных пенсий

Путин подписал закон о повышении военных пенсий на 5,1 процента

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении военных пенсий на 5,1 процента вместо 4,5 процента. Документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно документу, размер денежного довольствия, который учитывается при исчислении пенсии, с 1 октября 2024 года составит 89,83 процента от размера указанного довольствия. При этом ранее коэффициент должны были увеличить до 89,32 процента.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб рассказала, что военные пенсионеры после индексации выплат на 5,1 процента в октябре в среднем получат прибавку в 600 рублей. По данным депутата, изначально планировалось повысить выплаты на меньшую сумму.

4 июля Госдума во втором и третьем чтениях приняла законопроект об индексации военной пенсии на 5,1 процента с 1 октября 2024 года.