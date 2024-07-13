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08:50, 13 июля 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности обвинения захватчику заложников в ростовском СИЗО

Захватчика заложников в СИЗО Ростова обвинили в участии в ИГ и изготовлении бомб

Фото: Федор Ларин / РИА Новости

Один из захватчиков заложников в следственном изоляторе (СИЗО) Ростова-на-Дону Малик Гандалоев также проходит по уголовному делу об участии в «Исламском государстве» (ИГ, ИГИЛ, запрещенная в России террористическая организация) и изготовлении бомб. Об этом РИА Новости рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, мужчине инкриминировались статьи УК «Участие в деятельности террористической организации», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, совершенное группой лиц по предварительному сговору» и «Незаконные приобретение, хранение или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Следствие выяснило, что Гандалоев в 2022-2023 годах в Астрахани приобрели компоненты для самодельной бомбы, приехали в горный район Ингушетии и там на видео присягнули главарю ИГ.

После ЧП в СИЗО он проходит обвиняемым по статье «Побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стражи». Гандалоев принимал участие в бунте с остальными сообщниками, но был в самом начале задержан конвоирами. Террорист сопротивлялся и ранил заточкой одного из них.

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      Марина Совина
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