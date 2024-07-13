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13:38, 13 июля 2024Мир

Размещение американских ракет в Европе назвали сигналом России

BZ: размещение ракет Tomahawk в Европе является сигналом России

Фото: Jonathan Sunderman / U.S. Navy / Reuters

Планы Вашингтона разместить ракеты Tomahawk в Европе являются сигналом России. Об этом пишет Berliner Zeitung (BZ) со ссылкой на военного эксперта и научного сотрудника Университета имени Гельмута Шмидта в Гамбурге Северина Плейера.

«И Tomahawk, и SM-6 использовались в Европе во время учений в прошлом году, а также были замечены в нынешнем году, например, в Дании. Таким образом, НАТО стремится послать сигнал силы», — говорится в материале.

Кроме того, офицер австрийских вооруженных сил Маркус Райснер назвал неслучайным сделанное сейчас заявление о размещении наступательных вооружений. По его словам, НАТО пытается создать противовес, размещая в Европе разные системы вооружений. Он подчеркнул, что это свидетельствует о дальнейшем росте эскалации ситуации.

Ранее замминистра иностранных дел России Сергей Рябков пообещал, что Москва ответит в военном ключе на размещение дальнобойных ракет США в Германии. Как он отметил, реакция российской стороны в этом случае будет профессионально спокойной.

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      Кристина Есикова
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