Роспотребнадзор взял на контроль данные о неизвестном заболевании в Нигерии

Роспотребнадзор: ведется мониторинг данных о неизвестном заболевании в Нигерии

Роспотребнадзор взял на контроль информацию о неизвестном заболевании в Нигерии. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«По данным неофициальных источников в нигерийской общине зарегистрирована вспышка неизвестного заболевания с числом пострадавших более 50 жителей», — заявили в Роспотребнадзоре. Так указали, что заразившиеся страдают от головной боли, высокой температуры, боли в животе и желтухи.

Уточняется, что причина вспышки пока не установлена. Ведомство ведет мониторинг данных о недуге.

Там подчеркнули, что в пунктах пропуска через российскую границу постоянно работает система «Периметр», которая позволяет выявлять людей с признаками инфекционных заболеваний.

Ранее все жители Нигерии остались без света из-за сбоя на электросети. Неполадка произошла 6 июля из-за потери электроснабжения в юго-восточных штатах.