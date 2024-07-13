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10:19, 13 июля 2024Мир

Роспотребнадзор взял на контроль данные о неизвестном заболевании в Нигерии

Роспотребнадзор: ведется мониторинг данных о неизвестном заболевании в Нигерии

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Роспотребнадзор взял на контроль информацию о неизвестном заболевании в Нигерии. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.

«По данным неофициальных источников в нигерийской общине зарегистрирована вспышка неизвестного заболевания с числом пострадавших более 50 жителей», — заявили в Роспотребнадзоре. Так указали, что заразившиеся страдают от головной боли, высокой температуры, боли в животе и желтухи.

Уточняется, что причина вспышки пока не установлена. Ведомство ведет мониторинг данных о недуге.

Там подчеркнули, что в пунктах пропуска через российскую границу постоянно работает система «Периметр», которая позволяет выявлять людей с признаками инфекционных заболеваний.

Ранее все жители Нигерии остались без света из-за сбоя на электросети. Неполадка произошла 6 июля из-за потери электроснабжения в юго-восточных штатах.

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      Мария Борисова
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