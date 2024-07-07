Африканская страна осталась полностью без света

На всей территории Нигерии произошло отключение электричества из-за сбоя

Все жители Нигерии остались без электричества в результате сбоя на электросети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу отдела коммуникаций компании Enugu Эмека Эзе.

Уточняется, что сбой произошел в субботу, 6 июля, в 15:09 по местному времени (17:09 по московскому) вследствие потери электроснабжения в юго-восточных штатах страны.

В начале июня представители ведущих профсоюзов Нигерии ворвались с палками в здание государственной энергетической компании Transmission Company of Nigeria и захватили центр управления подстанциями, оставив десятки миллионов жителей без электроснабжения. Они потребовали повысить минимальный уровень оплаты труда.