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00:25, 7 июля 2024Мир

Африканская страна осталась полностью без света

На всей территории Нигерии произошло отключение электричества из-за сбоя

Фото: Yuya Shino / Reuters

Все жители Нигерии остались без электричества в результате сбоя на электросети. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу отдела коммуникаций компании Enugu Эмека Эзе.

Уточняется, что сбой произошел в субботу, 6 июля, в 15:09 по местному времени (17:09 по московскому) вследствие потери электроснабжения в юго-восточных штатах страны.

В начале июня представители ведущих профсоюзов Нигерии ворвались с палками в здание государственной энергетической компании Transmission Company of Nigeria и захватили центр управления подстанциями, оставив десятки миллионов жителей без электроснабжения. Они потребовали повысить минимальный уровень оплаты труда.

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      Марина Совина
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