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15:51, 4 июня 2024Экономика

Крупнейшая страна Африки осталась без света

Нигерия осталась без электроснабжения из-за действий профсоюзных активистов

Фото: Seun Sanni / Reuters

Нигерия осталась без света из-за действий двух ведущих профсоюзов страны, требующих повысить минимальный уровень оплаты труда, сообщает CNN.

Нигерийский конгресс труда (NLC) и Конгресс профсоюзов (TUC) объявили с понедельника бессрочную забастовку, после чего его представители ворвались с палками в здание государственной энергетической компании Transmission Company of Nigeria и захватили центр управления подстанциями, оставив десятки миллионов жителей без электроснабжения. Протестующие заблокировали входы в парламент страны, а также выгоняли сотрудников налоговой службы из их офисов, узнал телеканал. В государстве с крупнейшим в Африке населением по этой же причине было остановлено авиасообщение, говорится в материале.

Отмечается, что протесты начались после провала переговоров с правительством, а также недавнего повышения тарифов на электроэнергию. Профсоюзы требуют поднять размер минимальной зарплаты с 30 000 найр (22,4 доллара) до 494 000 найр (369,6 доллара). Власти в свою очередь предлагали лишь удвоить ее размер.

Нигерия сталкивается с многочисленными экономическими проблемами, включая девальвацию своей валюты, которая за последние месяцы упала до рекордно низкого уровня на фоне самой высокой за три десятилетия инфляции, достигшей 33,69 процента. В последние годы эта нефтедобывающая страна входит в число мировых лидеров по числу граждан, живущих в «экстремальной бедности». Попытки властей внедрить цифровую валюту при помощи жестких мер вызвали в Нигерии бунты. После этого Центробанк дважды за восемь месяцев девальвировал национальную валюту, а проблемы с электроснабжением и перегруженностью портов только усугубили положение в стране, из которой стали уходить международные корпорации.

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      Дмитрий Воронин
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