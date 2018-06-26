Нефтяная держава оказалась самой бедной страной мира

Нигерия обошла Индию в рейтинге стран по числу бедных. Об этом сообщает CNN со ссылкой на ежегодное исследование Брукингского института. В богатой нефтью Нигерии, согласно данным института, живут 87 миллионов бедняков, чей дневной доход составляет менее 1,9 доллара. Это 44,4 процента населения страны.

Тенденция для Нигерии, как отмечают эксперты, сохраняется негативной — к концу года в стране станет на 3,2 миллиона бедных граждан больше. Невзирая на статус главной нефтедобывающей страны в Африке, обеспечить адекватные стандарты качества жизни власти не могут, более того, падение нефтяных цен еще сильнее ударило по стране и благосостоянию граждан. Лишь в 2018 году отскок нефтяных цен помог государству.

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Зато в Индии наблюдается обратная тенденция, как отмечают эксперты исследовательского проекта, на текущий момент 71,5 миллиона индийских граждан живут за чертой бедности. Это лишь 5,3 процента от населения страны, причем число бедных продолжает снижаться. Третье место у Демократической Республики Конго, где за чертой бедности живут более 63 миллионов человек.

Ученые отмечают, что 14 из 18 стран, где продолжает расти бедность, расположены в Африке. Согласно прогнозам Брукингского института, к 2030 году на континенте будет жить около 90 процентов всех бедных граждан планеты. Среди неафриканских стран с пугающими долями бедных в стране выделяются Индонезия и Бангладеш, где бедными оказались 14,2 и 17 миллионов человек соответственно.

Стран бывшего СССР, включая, Россию, Украину, Белоруссию и Казахстан, в рейтинге нет. По данным проекта, уровень «экстремальной бедности» в странах постсоветского пространства ниже трех процентов от населения страны.

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