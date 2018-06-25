Экономика
 
Последние новости
Раскрыта реакция Путина на снижение рейтинга власти
Зеков в Забайкалье начнут кормить мраморной говядиной
Уехавшие от Эрдогана турки полюбили его больше сограждан
Работавшую в «Макдоналдсе» студентку из Дагестана завербовали террористы
Бразильцам бесплатно нальют за каждое падение Неймара
Россиянка уехала на экзамен в жару и лишилась двух дочерей
Россияне выступили против продаж легких наркотиков наравне с алкоголем
Хамство Стефано Габбаны обернулось крахом для бизнеса
В России нашли деньги на «Царь-торпеду» академика Сахарова
Познер объяснил агрессивность россиян отрывом от советского прошлого
Новости партнеров

Билл Гейтс вложился в создание умирающих после секса комаров-мутантов

Перейти в «Мою Ленту»
Билл Гейтс

Основатель Microsoft, один из богатейших людей мира Билл Гейтс вложил четыре миллиона долларов в проект по созданию генно-модифицированных комаров-убийц, пишет New York Post.

Эти насекомые должны убивать других комаров и будут безвредны для человека, потому что выводить будут только самцов, отмечает издание. Людей кусают исключительно самки. После спаривания насекомые будут погибать.

Комары-убийцы нужны для борьбы с малярией, от которой ежегодно в мире умирает более миллиона человек. Переносчиком этой болезни являются комары. Специальные насекомые Гейтса должны будут уничтожать сородичей с помощью спаривания. В процессе размножения они передадут будущим поколениям ген, который не позволит рожденным комарам дожить до взрослого периода, когда они начинают пить кровь.

Проект реализует компания Oxitec, которая уже разрабатывала генно-модифицированных комаров для борьбы с вирусом Зика.

В январе Business Insider сообщил, что основатель Microsoft Билл Гейтс вложился в некоммерческий проект по выведению идеальной коровы. Миллиардер пожертвовал более 28 миллионов фунтов стерлингов (40 миллионов долларов) некоммерческой организации GALVmed, специализирующейся на создании вакцин для домашнего скота и генетике.

Бизнесмен уверен, что скотоводство и развитие производства молока помогут в борьбе с бедностью и голодом, несмотря на предупреждения климатологов о том, что эти отрасли ведут к дальнейшей деградации окружающей среды.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Bill Gates wants mosquitoes to screw each other to death
Билл Гейтс отказался от должности советника Трампа по науке
Билл Гейтс вложился в создание идеальной коровы
Билл Гейтс пожертвовал 4,6 миллиарда долларов на благотворительность
Другие материалы рубрики
Экономика16:4821 июня

«Мы уверены в своей правовой позиции»

Вице-президент «Просвещения» о плюсах защиты интеллектуальной собственности в РФ
15:4522 июня

США захотели ввести санкции против еще одного российского олигарха

12:37Сегодня

Дания испугалась США и задержала разрешение на «Северный поток-2»

11:1618 июня

Задорнов рассказал об отношениях ВТБ и «Открытия»

Экономика00:0322 июня

Припекло

Россия бросает одних союзников ради других. Все дело в нефти
10:27Сегодня

Трамп подготовил новый удар в торговой войне с Китаем

11:45Сегодня

Компания Дерипаски захотела выйти из офшора и вернуться в Россию

04:10Сегодня

Назван средний размер пенсии в 2019 году

Экономика10:1115 июня

«Требуйте везде оленину!»

От развития оленеводства зависит жизнь коренных народов Севера
00:3316 июня

Россия избавилась от госдолга США

09:27Сегодня

Казахстан запретил ввоз российской курицы

23:5823 июня

«Россети» полностью восстановили энергоснабжение в Барнауле

Россия
«Вы бы хотели стать президентом?»
Двойник Путина должен был работать в банке, но судьба сложилась иначе
Россиянка уехала на экзамен в жару и лишилась двух дочерей
Россияне выступили против продаж легких наркотиков наравне с алкоголем
Моторная лодка протаранила причал в Перми
На кладбищах с тайно похороненными десантниками заметили новые могилы военных
«Члены мне нравятся чисто эстетически»
На картинах этой художницы что ни портрет – то ниже пояса
«Трудятся, пока хватает сил»
Россияне стали жить рекордно долго. Как теперь изменится их старость?
Все материалы
Мир
Хуже Сирии
Богатейшие страны мира устроили в нищем Йемене кровавый замес. Всем наплевать
Уехавшие от Эрдогана турки полюбили его больше сограждан
Аптекарь отказал женщине в аборте, унизил ее и прикрылся моралью
В Мексике арестована вся полиция города
В НАТО захотели переговоров Трампа и Путина
Черный цезарь
Он ненавидит беженцев и геев, но любит Россию. Мафия в ярости
Борис ДжонсонБухай, управляй
Они рулят страной в пьяном угаре. Да, это Европа
Все материалы
Бывший СССР
Цвет нации синий
Литва нашла свой «Боярышник» и спивается. Власти бессильны
Зарезавшие цыгана украинские школьники оказались злыми трезвенниками
Атака на цыган во Львове ужаснула Европу
Вскрыли консервы
На Украине делают современное оружие из подручных средств. Покупают даже шейхи
Остановим Русский мир!
Белорусские добровольцы сражаются в Донбассе за независимость своей родины
В Раде заявили о доведении Украины до обнищания
Малолетние украинцы атаковали цыганский табор и зарезали мужчину
Все материалы
Экономика
Забей на деньги
Редкие и великолепные футбольные купюры со всего мира
«Мы уверены в своей правовой позиции»
Вице-президент «Просвещения» о плюсах защиты интеллектуальной собственности в РФ
Припекло
Россия бросает одних союзников ради других. Все дело в нефти
Дания испугалась США и задержала разрешение на «Северный поток-2»
Билл Гейтс вложился в создание умирающих после секса комаров-мутантов
Трамп подготовил новый удар в торговой войне с Китаем
Компания Дерипаски захотела выйти из офшора и вернуться в Россию
Все материалы
Силовые структуры
Аслан УсоянДон Хасан
Главный мафиози России стоял за всеми воровскими войнами и не щадил никого
«Они едут по этапу в костюмах от Brioni»
Силовики мотают сроки на своих зонах. Там генералы становятся завхозами
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Работавшую в «Макдоналдсе» студентку из Дагестана завербовали террористы
Топ-менеджера заподозрили в сливе за рубеж схем электроснабжения ДНР и Крыма
Студенты устроили стрельбу в колледже Назрани
Двое армянских воров в законе вышли из колоний в России
Все материалы
Наука и техника
«Мы получим новый Чернобыль»
Главную русскую реку превратили в ядовитую помойку. Это угрожает всей России
Марс наш
Россияне полетели на Красную планету, но их сгубила водка: Surviving Mars
Глубокие тайны
Что скрывают секретные американские бункеры
В России нашли деньги на «Царь-торпеду» академика Сахарова
Названы самые секретные военные разработки в мире
ВСУ показали «Охотника»
Впервые испытан элемент российского ракетного двигателя на водороде
Все материалы
Спорт
«Ждали грязи и грубых русских»
Тысячи иностранцев захватили Россию. И остались от нее в восторге
Роналду оградили от фанатов двойным забором
Ибрагимович захотел больше хейтеров
Российский хоккеист разбился насмерть
Избивших хорватских фанатов аргентинцев выдворили из России
Шведский футболист ответил на обвинения в терроризме
Нападающий сборной Испании оскорбил мать и сестру иранского защитника
Все материалы
Культура
«Он назвал меня педиком, и я вправил ему ребра внутрь»
Они насиловали и убивали, но их все равно боготворят — за музыку
Я бы бомжевала возле трасс. Я бы стала самой бедной из людей
Беда и женщины на скорую руку
Кино недели: от «8 подруг Оушена» до «Фобии»
Писательница Людмила Улицкая рассказала об отсталости и агрессии россиян
«Евровидение» передумали устраивать в Иерусалиме после скандала
Рыжая Соня родила пятого ребенка в 54 года
Лидер «Океана Эльзы» восстал против украинской власти
Все материалы
Интернет и СМИ
«Хуже неулыбающегося русского — только улыбающийся русский»
Иностранные журналисты резко полюбили Россию. Но есть неприятный нюанс
Солнце на пятнах
Они терпят обрезания, побои и унижения, но все равно верят в жизнь
Уходят лучшие
Интернет под угрозой уничтожения. Первыми падут мемы
«Страна хламидиоза» в рекламе презервативов возмутила норвежцев
Бабченко пожаловался на жизнь взаперти
Треть россиян отказалась признать себя жертвами майнеров
Bloomberg удалило карту с «нейтральным» Крымом после жалобы Украины
Все материалы
Ценности
Король дефицита
Женщины, ордена и американские подарки Брежнева. А еще он любил дичь
Сельская мафия
Гопники, педанты и русские шансонье: в Милане пояснили за шмот
Разбитая звезда
Мужчины сломали ей жизнь, но она остается примером для многих
Мелания Трамп оскандалилась из-за надписи на плаще
Хамство Стефано Габбаны обернулось крахом для бизнеса
Ратаковски сделала себе бикини и пришла в нем на пляж
Скандальная надпись на плаще Мелании Трамп привела к протесту знаменитостей
Все материалы
Путешествия
Аргентинец Матиас Амайя, доехавший до России на велосипеде за пять летПоехавшие
Немец на тракторе, аргентинец на колесах и исландская «Нива» попали в Россию
«Первый крен, первые визги девчонок»
Москвичка отправилась в круиз на яхте. Отдых превратился в тяжелую работу
Угощайтесь!
Чем кормили в самолетах полвека назад
Меган Маркл запретили есть ее любимое блюдо в путешествиях
На российских вокзалах богатых пассажиров изолируют от бедных
Назван российский город с самым дешевым жильем
Мужчины отказались садиться с женщинами в самолет
Все материалы
Из жизни
«Местные обращают внимание на иностранок»
История россиянки, перебравшейся в Италию
Концы в воду
После смерти не все ложатся в гроб. Некоторые выбирают утонуть в щелочи
«Он пырнул меня в живот и оставил умирать»
Геев и лесбиянок режут, сажают и унижают. Они не сдаются
Доказана польза позднего подъема в школу
Названа самая уродливая собака в мире
Дочь звезды «Секса в большом городе» стала сыном
Шакиру поймали на продаже нацистского ожерелья
Все материалы
Суперуниверсалы
Как бы выглядели Mercedes S-класса, Tesla Model S или Nissan GT-R для дачников?
Самые надежные кроссоверы
Топ самых беспроблемных вседорожных автомобилей 2018
Это фиаско, братан?
В Ле Мане сошли российские прототипы BR1 — почему это шаг к возможному успеху
Бензина мне, бензина!
Тест обновленного Infiniti QX80 — главные причины для радости и грусти
«Октавию» с пробегом 700 тысяч километров превратили в новую машину
Datsun анонсировал для России новую модель
Женщина разбила Ferrari через пару минут после выезда от дилера
Все материалы
Сквозь время
Он фотографирует города будущего. Старушка Европа не узнает себя
Бетонный строй
СССР развалился, но его здания еще стоят
Покатались — и хватит
В России нашли тысячи лифтов-убийц. Это страшно
Названы три города России с дорожающими квартирами
Смотрящий по России
Что вы знаете об Исаакиевском соборе: тест
Россия установила новый ипотечный рекорд
Крепко встали
Они были символами успеха и достатка. Теперь среди них есть лучший
Все материалы