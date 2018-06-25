Билл Гейтс вложился в создание умирающих после секса комаров-мутантов

Основатель Microsoft, один из богатейших людей мира Билл Гейтс вложил четыре миллиона долларов в проект по созданию генно-модифицированных комаров-убийц, пишет New York Post.

Эти насекомые должны убивать других комаров и будут безвредны для человека, потому что выводить будут только самцов, отмечает издание. Людей кусают исключительно самки. После спаривания насекомые будут погибать.

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Комары-убийцы нужны для борьбы с малярией, от которой ежегодно в мире умирает более миллиона человек. Переносчиком этой болезни являются комары. Специальные насекомые Гейтса должны будут уничтожать сородичей с помощью спаривания. В процессе размножения они передадут будущим поколениям ген, который не позволит рожденным комарам дожить до взрослого периода, когда они начинают пить кровь.

Проект реализует компания Oxitec, которая уже разрабатывала генно-модифицированных комаров для борьбы с вирусом Зика.

В январе Business Insider сообщил, что основатель Microsoft Билл Гейтс вложился в некоммерческий проект по выведению идеальной коровы. Миллиардер пожертвовал более 28 миллионов фунтов стерлингов (40 миллионов долларов) некоммерческой организации GALVmed, специализирующейся на создании вакцин для домашнего скота и генетике.

Бизнесмен уверен, что скотоводство и развитие производства молока помогут в борьбе с бедностью и голодом, несмотря на предупреждения климатологов о том, что эти отрасли ведут к дальнейшей деградации окружающей среды.

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