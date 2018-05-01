Наука и техника
 
Последние новости
Кубок чемпионата мира по футболу доставили в Россию
На Украине попытались запустить доменную печь и разлили 40 тонн чугуна
Военные США собрались использовать на учениях российские вертолеты
Украинскому депутату сломали челюсть в Киеве
С генконсульства в Сиэтле тайно сняли российский флаг
Липецкие рабочие постеснялись при людях укладывать асфальт после дождя
Поляки напали на восстанавливающих кладбище украинцев
В московском метро объявился насильник
Наезд танка на людей в Петербурге попал на видео
Новости партнеров

Билл Гейтс отказался от должности советника Трампа по науке

Перейти в «Мою Ленту»
Билл Гейтс

Основатель компании Microsoft Билл Гейтс отказался от предложения президента США Дональда Трампа сделать его советником по науке. Об этом предприниматель рассказал в интервью изданию Statnews.

Он отметил, что обсуждал с главой государства разработку универсальной вакцины от гриппа, на которую Гейтс намеревается пожертвовать 12 миллионов долларов. Трамп, по его словам, очень заинтересовался идеей, позвонил главе Управления по контролю за продуктами и лекарствами Скотту Готлейбу, чтобы спросить, возможна ли такая вакцина.

«Я говорю: "Может стоит назначить советника по науке?" В ответ Трамп поинтересовался, не хочу ли я им стать. Я пояснил, что это будет не лучшим использованием моего времени», — рассказал Гейтс.

Должность советника по науке с 2009 по 2017 годы занимал Джон Холдрен. После ухода администрации Барака Обамы Трамп не назначал никого на эту позицию.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Bill Gates got President Trump fired up about a universal flu vaccine — and also (maybe) got a job offer
Билл Гейтс перестал быть самым богатым человеком в мире
Билл Гейтс раскритиковал Германию за щедрость к африканским беженцам
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0429 апреля
Последняя ежегодная лекция Андрея Зализняка о берестяных грамотах. 26 октября 2017 года

Апостол Андрей

Он раскрыл главную тайну России и завещал искать истину
01:52Сегодня

Военные США собрались использовать на учениях российские вертолеты

07:0019 апреля

В Солнечной системе нашли погибшую планету

18:5530 апреля

В Йеллоустонской кальдере зафиксировали загадочный феномен

Наука и техника00:0220 апреля
Лев Троцкий

«Еврей правит вами, русскими христианами»

Почему Троцкий проиграл Сталину
19:3730 апреля

Выявлены условия продления жизни на десять лет

15:5617 апреля

Химики МГУ свернули двумерный теллурид кадмия в нанотрубки

17:3030 апреля

Назван главный способ предотвратить преждевременную смерть

Наука и техника00:0630 ноября 2017
Красноармейцы в финском плену. Лагерь в области Париккала

«Красноармейцы — голодные и нищие колхозники»

Сталин обрек тысячи солдат на мучительную смерть и подарил Финляндию Гитлеру
15:4330 апреля

Физики поставили рекорд по нарушению реальности

07:5530 апреля

В России взялиcь за разработку сауны и стиральной машины для космонавтов

15:5515 апреля

Opera VPN объявила о скором прекращении работы

Россия
«Это не про секс и не про любовь»
Как мужчинам не нарваться на обвинения в домогательствах: инструкция для россиян
Полный улет
В ответ на блокировку Telegram россияне вышли на улицы и запустили самолетики
«Как так — вы не хотите рожать?!»
Россиянок отправляют в церковь за разрешением на аборт. Это не антиутопия
Укажут место
Каким будет новое правительство России
Прокуратура предупредила Навального о последствиях митинга на Тверской
Наезд танка на людей в Петербурге попал на видео
Половина российских ТЦ оказались пожароопасными
Все материалы
Мир
«Ударил муж — терпи»
Небритые подмышки, фабрики секса и папа Конфуций: тайная жизнь китаянок
Трамп захотел встретиться с Ким Чен Ыном в деревне
«Это лучше водки!»
Русское печенье, стволы и шишки: репортаж из марихуановой Калифорнии
Россию обвинили во вмешательстве в еще одни выборы
С генконсульства в Сиэтле тайно сняли российский флаг
C лужайки Белого дома пропал посаженный Трампом и Макроном дуб
Порешали вопросы
Ким Чен Ын наведался в Южную Корею и отказался от ядерной бомбы
Все материалы
Бывший СССР
Американская бронемашина M-ATV в транспортном самолетеПриятные партнеры
У нового президента Узбекистана старые друзья: армия США и ее броневики
Украинскому депутату сломали челюсть в Киеве
Поляки напали на восстанавливающих кладбище украинцев
Тень экономики
Как украинцы выживают благодаря «серому» сектору национального хозяйства
Никол Пашинян«Либо я буду премьером, либо премьера не будет!»
Что ждет Армению после свержения надоевшей народу власти
Русскоязычных граждан Украины причислили к умственно отсталым
На Украине уничтожили памятник советскому генералу Ватутину
Все материалы
Экономика
Допетрили
Страны захотели поднять денег на криптовалютах, но что-то пошло не так
«Газпром» закончил первую ветку «Турецкого потока»
Золотые гены
Ротшильды вырастили нового финансового воротилу. Скоро вы о нем узнаете
Подсчитана скорость прожигания денег Илона Маска
Умер владелец сетей Lego и re:Store
Продавцы хорошего настроения
Владелица цветочных салонов Ирина Соболева раскрыла секреты флористического бизнеса
Халявы не будет
Эта страна раздавала деньги даром. А так можно было?
Все материалы
Силовые структуры
На ножах
Чеченцы творили беспредел, убивали журналистов и держали в страхе Москву 90-х
Попался: на Урале выследили серийного маньяка
Убийца и насильник охотился на женщин с начала 90-х
«Думал, они просто потушат сигарету»
Он сделал полицейским замечание. Его жестоко избили, но подарили тортик
Командир ОМОН создал «дачный спецназ» и пошел под суд
Лихач на BMW протаранил патрульную машину и убил полицейского
Бывшего директора «Гоголь-центра» оставили в СИЗО
Бездействовавших при убийстве пауэрлифтера росгвардейцев отдали под суд
Все материалы
Наука и техника
Танки и штыки
Неизвестные снимки: они захватывали Красную площадь каждый год
Военные США собрались использовать на учениях российские вертолеты
Последняя ежегодная лекция Андрея Зализняка о берестяных грамотах. 26 октября 2017 года Апостол Андрей
Он раскрыл главную тайну России и завещал искать истину
Лев Троцкий«Еврей правит вами, русскими христианами»
Почему Троцкий проиграл Сталину
В Йеллоустонской кальдере зафиксировали загадочный феномен
Выявлены условия продления жизни на десять лет
Назван главный способ предотвратить преждевременную смерть
Все материалы
Спорт
Цирк на выезде
Рестлеры выступили перед богатейшими арабами. Женщин пустили только на трибуны
Гассиев выразил готовность боксировать с Усиком на Луне
Без тормозов
Пол Гаскойн — звезда футбола. Ветеран литрбола
Глава UFC отказал Нурмагомедову в поединке с Макгрегором в России
Дубль Смолова помешал «Локомотиву» досрочно стать чемпионом РФПЛ
Салах устроил скандал из-за своего изображения на самолете
Нокаутированный Емельяненко американец поделился планами на будущее
Все материалы
Культура
Всегда холодно, ничего нельзя
Европейцы учат россиян пользоваться квартирами
Надвигаются вожди
Кино недели: от «Миссис Хайд» до «Знаешь, мама, где я был?»
«Ничего подобного никто прежде не снимал»
Режиссер новых «Мстителей» об уникальности фильма и годе на съемочной площадке
Раскрыты подробности о состоянии Джигарханяна
Сломал нацистов
Он устроил восстание в лагере смерти, выжил сам и спас других
Лимонов назвал главное условие краха России
Послушать принес
Загнанный Высоцкий, стонущие девушки, Годзилла — что Пахом считает панком
Все материалы
Интернет и СМИ
Скатился, не торт, отписка
Во что превратились главные видеоблогеры России, лишившись славы и денег
Telegram запретили в Иране
«Ну а как еще выйти замуж в наше время?»
Российское ТВ призывает женщин ползать на коленях перед мужчиной. И это работает
Богом забытые
Фотографы расчехляют камеры в неожиданных местах и меняют мир
В Москве начался митинг в защиту Telegram
Telegram восстановил работу после масштабного сбоя
Смотри и убивай
Нечеловеческие зверства в прямом эфире заставляют людей рыдать. Но за это платят
Все материалы
Ценности
Мэрилин МонроМайские бесстыдницы
Когда и почему женщины в открытую надели брюки
Ультраортодоксальные евреи-хасиды на празднике ПуримГорячие головы
Радикальных евреев боятся даже на родине. Они слишком модные
Гаванский папа
Диктатор Батиста разводил проституток, мафию и казино. Это его не спасло
Китайцы пострадали в драке за одежду грузина
Шейхам тут не место
В исламском мире грядет модная революция. Во всем виновата женщина
У воссоединения Южной Кореи и КНДР появился свой запах
Кроссовки довели учителя до слез
Все материалы
Путешествия
Юный Палаван
Русские нашли затерянный рай в Азии. Там уже весело
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Земля термальных вод и спа-курортов
Их обожали в Древнем Риме и Византийской империи. Теперь это национальная забава
Заботливые стюардессы отправили аллергиков лечиться в туалет
Инвалида в самолете привязали пледом к креслу и попросили заткнуться
Китайского туриста арестовали за вонь
Индейцы расправились с туристом за убийство их шаманки
Все материалы
Из жизни
Веский повод для скуки
Оголенные дамы и горы снега: апрель глазами обычных людей
Палец в рот не клади
Люди мечтают попробовать этот загадочный напиток. В нем плавает человечина
«Смертная казнь — для простых смертных»
Он 30 лет ждал конца в тюрьме и придумал способ не сойти с ума
Конспирологи описали форму плоской Земли и опровергли гравитацию
Беглая кошка больше недели скрывалась от полиции в аэропорту Нью-Йорка
Ветеран в 96 лет получил диплом университета
Тупорылая акула прыгнула через ограду к четырехлетней девочке
Все материалы
Микролитражки для грязи
10 очень маленьких машин, переделанных в брутальные внедорожники
У вас тройня
Когда у уникальных машин появляются семьи
Забытый кроссовер Audi ТТ
Паркетник Audi Steppenwolf, который становится все актуальнее
Они это сделали
Тест-драйв Lamborghini Urus – лучшего кроссовера нашей планеты
Названы цены на все версии Skoda Kodiaq российской сборки
Две тысячи «Лэнд Роверов» замкнули ТТК и не смогли установить рекорд
Volkswagen вновь научил ездить двухмоторный Golf
Все материалы
Московское бремя
Ад в Подмосковье отменяется. Там будет рай
Реальные бабки
Пенсионеров лишают жилья. Но они не сдаются
Дайте две
Цены на квартиры в России упали. Но можно сэкономить еще больше
Пермский альфонс уговорил женщину продать две квартиры и почку
Архитекторы придумали складной небоскреб для катастроф
В Крыму запретили строить жилье у моря
В московском метро задумали ввести паспортный контроль
Все материалы