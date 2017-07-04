Билл Гейтс раскритиковал Германию за щедрость к африканским беженцам

Богатейший человек мира, основатель Microsoft Билл Гейтс в беседе с немецкой газетой Welt am Sonntag раскритиковал лидеров европейских государств, в частности руководство ФРГ, за излишнюю щедрость по отношению к беженцам из африканских стран. Об этом пишет Daily Mail.

«Чем более вы щедры, тем больше об этом говорят, что в свою очередь мотивирует все больше людей к тому, чтобы покинуть Африку», — считает миллиардер.

Материалы по теме Жизнь невозможно повернуть назад Станет ли миграционный кризис для Меркель тем же, чем Brexit для Кэмерона

По его мнению, Германия не сможет принять всех желающих попасть в Европу. Также Гейтс отметил, что ЕС должен усложнить африканцам путь на европейский континент через существующие маршруты. В то же время основатель Microsoft похвалил канцлера ФРГ Ангелу Меркель за решение продолжать тратить 0,7 процента ВВП на внешнюю помощь и призвал других европейских лидеров следовать этому примеру.

В декабре прошлого года агентство Reuters отмечало, что в немецком обществе сохраняется высокий уровень тревоги по отношению к мигрантам, несмотря на резкое сокращение их потока. Если в 2015 году в Германию въехали 890 тысяч беженцев из стран Ближнего Востока, то в 2016-м были зарегистрированы 280 тысяч человек.