Российские инженеры научились разбираться в особенностях ракет Storm Shadow

РИА: российские инженеры научились определять модификации ракет Storm Shadow

Российские инженеры изучили попавшие в их распоряжение британские крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом сообщает РИА Новости.

Поясняется, что у специалистов оказалась часть центроплана, включающая крылья и модуль с блоками управления полетом и развертыванием крыла, система подвесных креплений и центральный выключатель. Эти детали позволят определить возможные модификации и особенности работы блоков управления боеприпасов.

Изученные компоненты станут эталоном. «Когда мы будем работать со следующей ракетой, мы будем понимать — это первичная версия или уже произошли какие-то изменения в конструкции. Применены новые блоки или, допустим, возможна установка ловушек», — объяснил собеседник агентства.

В мае в Минобороны России сообщили, что российский зенитный ракетный комплекс малой дальности «Тор-М2» эффективно уничтожает ракеты Storm Shadow, которые считаются достаточно сложной целью.