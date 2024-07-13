Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:52, 13 июля 2024Наука и техника

Российские инженеры научились разбираться в особенностях ракет Storm Shadow

РИА: российские инженеры научились определять модификации ракет Storm Shadow

Фото: Cpl Mark Bailey RAF ASA / Reuters

Российские инженеры изучили попавшие в их распоряжение британские крылатые ракеты Storm Shadow. Об этом сообщает РИА Новости.

Поясняется, что у специалистов оказалась часть центроплана, включающая крылья и модуль с блоками управления полетом и развертыванием крыла, система подвесных креплений и центральный выключатель. Эти детали позволят определить возможные модификации и особенности работы блоков управления боеприпасов.

Изученные компоненты станут эталоном. «Когда мы будем работать со следующей ракетой, мы будем понимать — это первичная версия или уже произошли какие-то изменения в конструкции. Применены новые блоки или, допустим, возможна установка ловушек», — объяснил собеседник агентства.

В мае в Минобороны России сообщили, что российский зенитный ракетный комплекс малой дальности «Тор-М2» эффективно уничтожает ракеты Storm Shadow, которые считаются достаточно сложной целью.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Только США имеют контроль над беспилотниками на греческих базах». Афины открестились от удара ATACMS по Севастополю

      В Крыму обвинили НАТО в игнорировании причин конфликта на Украине

      Стало известно о расширение списка обвиняемых по делу бывшего замминистра обороны Иванова

      Российские инженеры научились разбираться в особенностях ракет Storm Shadow

      Чемпион мира по боксу описал рождение в России фразой «я выходец из сраного детского дома»

      В Белоруссии назвали действия Запада подготовкой к агрессии

      Экс-аналитик Пентагона высказалась об итогах саммита НАТО и назвала альянс угрозой миру

      Глава чешского генштаба связал завершение украинского конфликта с поведением одной стороны

      В Крыму сочли саммит по Украине ловушкой Запада для России

      Экс-советник Пентагона обратился к Байдену со срочным требованием

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше