Российский боксер завоевал титул чемпиона мира

Российский боксер Гаджимагомедов победил Чжаосиня и стал чемпионом мира WBA

Российский боксер Муслим Гаджимагомедов завоевал титул чемпиона мира во втором тяжелом весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA). Об этом сообщает «Чемпионат».

27-летний Гаджимагомедов одержал победу над китайцем Чжан Чжаосинем техническим нокаутом в четвертом раунде. Поединок прошел в Серпухове в рамках турнира «Ночь чемпионов IBA».

Гаджимагомедов одержал четыре победы в четырех поединках в профессиональном боксе. На любительском уровне он становился двукратным чемпионом мира и серебряным призером Олимпийских игр 2020 года в Токио. На счету 28-летнего Чжаосиня 12 побед и три поражения. Еще один бой с его участием завершился вничью.

5 октября 2022 года Международная боксерская ассоциация (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, допустила спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям под эгидой организации. Боксеры выступят под национальными флагами, а в случае их победы будет исполняться гимн страны.