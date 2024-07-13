Следствие проверит звонки бывшего замминистра обороны Иванова

Следствие изучит данные о телефонных звонках подозреваемого в получении взятки бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом со ссылкой на постановление Басманного суда Москвы сообщает РИА Новости.
В документе говорится, что будет проверена информация о «соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам обвиняемых».
Кроме того, по делу экс-замминистра обороны назначен ряд экспертиз, следователи изучают изъятые во время обысков документы и электронные носители.
С учетом полученных данных итоговое обвинение может быть изменено и дополнено.
Ранее Федеральная антимонопольная служба России потребовала взыскать ущерб в размере 17 миллионов рублей, нанесенный компанией «Олимпситистрой», которая фигурирует в деле Иванова.