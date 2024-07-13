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09:08, 13 июля 2024Силовые структуры

Следствие проверит звонки бывшего замминистра обороны Иванова

Следствие изучит данные о телефонных звонках экс-замминистра обороны Иванова

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Следствие изучит данные о телефонных звонках подозреваемого в получении взятки бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом со ссылкой на постановление Басманного суда Москвы сообщает РИА Новости.

В документе говорится, что будет проверена информация о «соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам обвиняемых».

Кроме того, по делу экс-замминистра обороны назначен ряд экспертиз, следователи изучают изъятые во время обысков документы и электронные носители.

С учетом полученных данных итоговое обвинение может быть изменено и дополнено.

Ранее Федеральная антимонопольная служба России потребовала взыскать ущерб в размере 17 миллионов рублей, нанесенный компанией «Олимпситистрой», которая фигурирует в деле Иванова.

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