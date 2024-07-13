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13:15, 13 июля 2024Россия

Названы сроки запуска в Москве беспилотного трамвая

Беспилотный трамвай в Москве с первыми пассажирами запустят в сентябре
СюжетДТП в Москве:

Фото: Владимир Новиков / пресс-служба мэра и правительства Москвы / АГН «Москва»

В сентябре в Москве запустят беспилотный трамвай с первыми пассажирами. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя департамента столичного транспорта Максима Ликсутова.

По словам Ликсутова, 90 процентов операций на трамвае совершаются в автоматическом режиме через нейронные сети. «А в конце 2025 года он уже сможет выходить на дороги Москвы в автоматическом режиме», — подчеркнул Максим Ликсутов.

Ради обеспечения безопасности и контроля в трамвае будет присутствовать стажер-машинист. Столичный чиновник рассказал, что беспилотный трамвай уже прошел около 400 километров. «Ни одного ДТП, ни сбоя не было зафиксировано», — подытожил заммэра. Старт испытаниям первого беспилотного трамвая в столице дал мэр Москвы Сергей Собянин.

В конце июня заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что беспилотное метро в Москве может появиться в течение ближайших пяти лет. Ликсутов заметил, что перед запуском беспилотников необходимо будет сократить интервалы прибытия такого транспорта.

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      Андрей Ставицкий
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