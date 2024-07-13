В Крыму обвинили НАТО в игнорировании причин конфликта на Украине

Мурадов: НАТО отказалась учитывать озабоченность Ф из-за расширения альянса

НАТО в итоговом коммюнике саммита в Вашингтоне отказывается учитывать озабоченность Москвы насчет расширения блока на восток. При этом причины конфликта вокруг Украины были проигнорированы. Об этом рассказал постпред Республики Крым при президенте России — вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов, пишет РИА Новости.

«Практически во всех пунктах итогового документа саммита прочитывается вызывающий отказ учитывать какие-либо озабоченности России по поводу экспансии блока на территорию постсоветского пространства», — отметил он.

Кроме того, в коммюнике страны заявили о «необратимости процесса евроатлантической интеграции» Киева, что на деле означает уничтожение украинской государственности, считает Мурадов.

По его словам, в Крыму также обратили особое внимание на намерение блока расширить свое присутствие в Черном море и на Восточных Балканах. Вероятно, считает постпред, речь идет о стремлении альянса поддержать Румынию в ее действиях по поглощению Молдавии, предположил Георгий Мурадов.

Ранее бывший аналитик Пентагона и подполковник ВВС США в отставке Карен Квятковски заявила, что НАТО не стеснен в своих амбициях территориальными ограничениями и существует как угроза для остального мира, безопасности и торговли.

Ключевым решением саммита НАТО стало обещание выделить минимум 40 миллиардов евро Украине в качестве военной помощи в 2025 году. Кроме того, страны-члены Североатлантического альянса указали в декларации, что «всеобъемлющая угроза, которую Россия представляет для НАТО, сохранится и в долгосрочной перспективе».