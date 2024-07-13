В пятиэтажном доме в Псковской области прогремел взрыв

Псковский губернатор Ведерников: 2 человека пострадали при взрыве газа в Опочке

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников сообщил, что в городе Опочка Псковской области прогремел взрыв бытового балонного газа в пятиэтажном жилом доме. Подробностями происшествия он поделился в своем Telegram-канале.

Взрыв произошел утром в субботу, 13 июля, по адресу Сущевская, 2а. В результате пострадали два человека — их доставили в больницу. Также оказались повреждены три квартиры и два автомобиля. Уточняется, что огонь ликвидирован в течение 15 минут.

Днем 6 июля произошел взрыв на насосной станции в Волгограде.По факту случившегося было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении работ.