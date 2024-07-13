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04:43, 13 июля 2024Россия

В России ужесточат ответственность за скрытые номера авто

Адвокат Данилов: в РФ хотят ужесточить ответственность за скрытые номера авто

Фото: Alexey Belkin / Business Online / Global Look Press

В Госдуме обсуждают законопроект об уничтожении ответственности за использование технических устройств, которые препятствуют считыванию номерного знака автомобиля. Об этом заявил адвокат Кирилл Данилов, пишет агентство «Прайм».

За использование таких устройств предлагают наказывать лишением прав на срок от одного до полутора лет. Само устройство при этом конфискуют. На данный момент за это нарушение предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев, напомнил адвокат.

Однако четкого определения, что считается таким устройством нет. В судебной практике это шторки, механизмы, приборы, листы бумаги. При этом под критерии подпадают листва, снег и грязь. Но при осмотре машины должно быть очевидно, что дело не в погодных условиях, уточнил Данилов.

Ранее эксперт Григорий Колпаков рассказал, что эвакуацию автомобиля в некоторых случаях можно избежать или оспорить. По его словам, эвакуацию сочтут незаконной, если сотрудник полиции не оформил протокол задержания транспортного средства до момента начала эвакуации автомобиля.

Ранее водителям раскрыли три способа сэкономить на бензине. Один из них — не выкручивать мотор наизнанку, разгоняясь до 150 километров в час, и избегать излишних резких разгонов и торможений.

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      Марина Совина
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