В России ужесточат ответственность за скрытые номера авто

Адвокат Данилов: в РФ хотят ужесточить ответственность за скрытые номера авто

В Госдуме обсуждают законопроект об уничтожении ответственности за использование технических устройств, которые препятствуют считыванию номерного знака автомобиля. Об этом заявил адвокат Кирилл Данилов, пишет агентство «Прайм».

За использование таких устройств предлагают наказывать лишением прав на срок от одного до полутора лет. Само устройство при этом конфискуют. На данный момент за это нарушение предусмотрен штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав на срок от одного до трех месяцев, напомнил адвокат.

Однако четкого определения, что считается таким устройством нет. В судебной практике это шторки, механизмы, приборы, листы бумаги. При этом под критерии подпадают листва, снег и грязь. Но при осмотре машины должно быть очевидно, что дело не в погодных условиях, уточнил Данилов.

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