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17:43, 23 мая 2024Экономика

Россиянам назвали способы избежать эвакуации автомобиля

Юрист Колпаков: эвакуация незаконна, если водитель пришел к авто до ее окончания

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Эвакуацию автомобиля в некоторых случаях можно избежать или оспорить. Способы спасти машину от перемещения на штрафстоянку назвал россиянам юрист, основатель и руководитель компании «Автоюрист №1» Григорий Колпаков, пишет портал «Авто Mail.ru».

По словам специалиста, эвакуацию сочтут незаконной, если сотрудник полиции не оформил протокол задержания транспортного средства до момента начала эвакуации автомобиля. «В данном случае надо зафиксировать нарушение на видео и подать жалобу на постановление ГИБДД о наложении штрафа за допущенное нарушение», — посоветовал Колпаков.

Если штраф отменят, то можно взыскать затраты на отправку машины на штрафстоянку. По словам специалиста, чтобы оспорить эвакуацию, нужно собрать доказательства своей невиновности. После этого следует подать жалобу на постановление в течение 10 дней. Эвакуация также незаконна, если водитель успел подойти к машине до ее окончания, добавил юрист. В таком случае авто следует немедленно вернуть. При этом штраф за парковку остается в силе, уточнил эксперт.

Ранее водителям раскрыли три способа сэкономить на бензине. Один из них — не выкручивать мотор наизнанку, разгоняясь до 150 километров в час, и избегать излишних резких разгонов и торможений.

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      Нина Ташевская
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